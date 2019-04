SC Cambuur set mei 6-0 meunsterskoare del tsjin Jong Ajax

Nei de thúsnederlaach freed tsjin Almere City hiene de Ljouwerters wat rjocht te setten. Dat wie de earste helte fuortendaliks dúdlik. By de earste kâns wie it raak. Ajax-keeper Dominik Kotarski liet yn de njoggende minút in bal los dêr't Sam Hendriks attint op reagearre troch de bal yn it goal te tikje.

Ek de twadde kâns wie in doelpunt. Ut in frije traap fan Robin Maulun wie it Matthew Steenvoorden dy't frij ynkoppe koe. Efkes like it derop dat Cambuur ek noch foar de tredde kear yn in kertier jûgje koe, mar Hendriks stie bûtenspul.

Cambuur bliuwt skoaren

Nei de twa iepeningsgoals wie it noch net klear foar Cambuur. Yn de 22e minút wie it Sam Hendriks dy't nei in goeie aksje by de twadde peal Nigel Robertha fûn. Dy koe de foarset fersulverje: 0-3. De Ljouwerters bleaunen trochgean mei skoaren.

Robertha koe nei in aksje de bal hurd en leech yn de hoek sjitte en syn twadde fan de jûn meitsje. Ek Hendriks woe syn twadde meitsje en waard holpen troch de keeper fan de Amsterdammers. Kotarski levere de bal samar yn by Robertha, dy't Hendriks in net te missen kâns joech op de 0-5. Dat wie ek de rêststân.