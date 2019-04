Postma nei earste dei tefreden mei in tsiende plak; Bouwmeester sechsde

"Der stie net in soad wyn, dy't ôfwaaiend wie. De earste race wie hiel dreech, mei in soad draaiïngs en drukferskillen. Mar ik ha in goede wedstriid syld en goede beslissings makke. Allinnich it resultaat wie eins wat minder goed as it nivo fan silen, mar docht neat ôf oan de manier wêrop't der syld is", fertelt se.

"Foar de twadde race draaide de wyn 180 graden en hienen we seewyn. Doe ha ik fan begjin oant ein liede. Dat is fijn! In soad dingen dy't we dizze winter oefene hawwe, kamen nei foaren, dus dat is in befêstiging dat we mei de goede dingen dwaande binne."