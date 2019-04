Betelle mantelsoarch: "Sûnder my kin hy eins net thús wenje"

Marjon hat har yn febrewaris 2018 ynskreaun by Saar aan Huis. Dat is in organisaasje foar partikuliere thússoarch, dêr't mantelsoargers ynhierd wurde kinne om fan alles te dwaan. Kinst it sjen as in betelle mantelsoarger. Sels hat Marjon gjin soarcheftergrûn, mar foar dit wurk hoecht dat ek net. Ofrûne simmer waard se oan har earste kliïnt keppele: David Buurma.

Sûnt dy tiid komt se twa kear yn de wike by him. Se helpt Buurma mei de administraasje, boadskippen, mar giet ek mei him troch foto-albums, praat in hiel soad mei him en hat bygelyks syn hiele struktuer yn de kasten ferbettere.

"Hy fielt as in heit foar my"

Marjon is mar wat bliid mei har kliïnt. "Hy fielt echt as in heit foar my. Ik help him ek folle mear as allinnich dy twa kear yn 'e wike. Hy bellet my as der wat is of as hy earne hinne moat mei de auto."