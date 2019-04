Heale finale LDODK is 'Wedstriid fan de Wike'

It is de twadde kear yn de skiednis fan de klup dat LDODK yn de heale finale stiet, mar se wolle mear op De Gordyk. Dan moat der wol wûn wurde tsjin PKC. "En dan sil it oars moatte as yn de earste helte fan de earste wedstriid", wit sportferslachjouwer Andor Faber. "Want by it skoft stie der ôfrûne sneon in 20-8 efterstân op it skoareboerd." Mocht LDODK sneon winne, dan is der tiisdei 9 april in beslissende tredde wedstriid yn Papendrecht.

De wedstriid tusken LDODK en PKC is sneontejûn live te folgjen by Omrop Fryslân op 'e radio, yn in ekstra sportprogramma. Dêrby ek in ferslach fan it duel tusken de follybalsters fan VC Snits en Flynth Fast.