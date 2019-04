Omrop Fryslân op lanlike telefyzje, fiif fragen oer Kijk op Fryslân

It Fryske nijs is fan dizze moandeitejûn ôf ek alle wurkdagen yn in spesjaal programma te sjen op NPO 2. Nei it NOS Journaal fan 18.00 oere is in fiif minuten duorjend regiosjoernaal te sjen, makke troch Omrop Fryslân. Yn 'Kijk op Fryslân' is in koart oersjoch te sjen fan it wichtichste nijs út Fryslân. Wat is 'Kijk op Fryslân' krekt? Wy leinen projektlieder Sybren Terpstra fiif fragen foar.