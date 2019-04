De minút fan Reitse: alle dagen in tip fan telefyzjekok Reitse Spanninga

"We ha it alle dagen oer iten, it is wichtich", fertelt Reitse Spanninga. "Ik wol graach tips oan de harkers meijaan. Dat kin fariearje fan in resept oant in weetje of wat oer de histoarje fan produkt. Ien ding is wis, it giet altyd oer iten yn it 'menu-tsje' fan Reitse."

"Ik sis altyd: Lekker ite is in foarm fan gelok. En dêr moatte jo ek de tiid foar nimme, elk hat it drok, mar ite is wichtich. Ik wol minsken dêr graach entûsjast foar meitsje."

Soerdaai

Dizze earste kear trapet er ôf... mei in ferhaal oer soerdaai (zuurdesem). "Soerdaai is eigenmakke natuergist. In bakker yn Makkum wurket al jierren mei soerdaai. It is in iuwenald produkt en bestiet út in memmedaai."

Wat dat krekt is en hoe't dat no sit? Harkje nei Reitse yn syn minút.