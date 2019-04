Gemeente skrast plannen muzykfestival Garden of Dance

De gemeente Súdwest-Fryslân skrast de plannen foar it festival Garden of Dance op it Feemerkterrein yn Snits, yn de Snitswike. It grutte parkearterrein by de Feemerkhal soe foar it earst njoggen dagen lang it toaniel wêze fan it festival. Dat waard yn de jierren hjirfoar lykwols altiten yn de tún fan it stedhûs organisearre.