Moadeketen Sissy-Boy freget útstel fan betelling oan

Moadeketen Sissy-Boy, mei ek in fêstiging yn Ljouwert, hat útstel fan betelling oanfrege. It bedriuw kampte sûnt ôfrûne jier mei ôffallende ferkeapen. Der waard doe in keaper socht om de saak oer te nimmen, mar dy hat him ûnferwachte weromlutsen.