HEA! De Granaet draait wer

Nei in grutte restauraasjebeurt stiet stedsdraaioargel De Granaet fan Dokkum der wer kreas by. Cor Anjema en Bennie van Boerum ha alles op alles set om it jild dat dêrfoar nedich wie, byelkoar te krijen. No noch nije frijwilligers om it oargel draaiende te hâlden.