Twa learlingen fan Beyers Naudé winne priis foar profylwurkstik

Alexander de Grote

De beide learlingen ha útsocht hoe't de relaasje fan Alexander de Grote en Hefaistion wie. Yn in yn 2004 útbrochte film fan Oliver Stone oer Alexander de Grote, waard er delset as in homoseksueel. Janke en Lisanne ha útsocht hoe wier oft dat byld is.

De beide eksamenkandidaten mochten freed yn Grins de Marie Lokepriis yn ûntfangst nimme. Yn it sjueryrapport stie: "De leerlingen schreven een verbluffend goed profielwerkstuk: analytisch zeer sterk met een wetenschappelijke attitude. Als lezer word je helemaal meegenomen in het verhaal: je weet meteen wat er met het onderzoek gaat gebeuren."