Earste offisjele foksintrum foar readbûnte kij yn Haren (Grinslân)

Fraachbaak

De Harenaren wolle de kennis dy't se no hawwe graach diele. "We willen een vraagbaak zijn voor mensen die informatie willen hebben over Fries Roodbont vee." It is wol opmerklik dat it earste foksintrum net yn Fryslân, mar yn Grinslân stiet.

De Fryske Readbûnte ko is in typysk Frysk ras. Sandra Woldring: "Zo is het nou eenmaal, we wonen in Haren. We hebben ervoor gezorgd dat hier zo'n groot koppel staat, dat hadden ze in Friesland ook kunnen doen."