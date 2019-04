Beëage koälysje De Fryske Marren ropt befolking op om mei te tinken

"Ien ding is hiel wichtich: dizze partijen wolle in kultuer fan iepenheid, fan transparânsje." Transparânsje wurdt lykwols wol faker beloofd yn de polityk. "Wat nij is, is dat it echt mienens is. We sjogge dat de gemeentlike polityk mei de rêch nei de provinsjale polityk stean giet."

Dat moat je keare en je moatte dwaan wat je sizze, leit Van der Werff út. "By dizze koälysje is it mienens. Wy harkje nei wat de minsken ús meijaan wolle."

Teloarstelling

It gefaar sit him deryn dat minsken dy't útnûge wurde harren ferhaal dogge, mar dat troch allegear kompromissen krekt net dien wurde kin wat dy minsken ferwachtsje. Dat soarget foar teloarstelling. "Dizze koälysje belooft net dat se dwaan sil wat minsken sizze. Se belooft dat se goed prate sil mei minsken dy't meitinke wolle."

De partijen hoopje dat se begjin maaie it akkoart presintearje kinne.

Yn febrewaris klapte it kolleezje op de sânwinning yn de Iselmar. De FNP wie tsjin de sânwinning. Dêrtroch ûntstie der in breuk.