It Odensehûs: in plak om dysels te wêzen

Ek foar mantelsoargers

It Odensehûs is der net allinich foar de pasjint. "Het is absoluut ook voor de mantelzorger", stelt Martine. "Als je met deze ziekte te maken krijgt, zit je altijd met vragen. Dit wordt alleen maar erger want er komen steeds meer vragen bij. Je wordt moe en krijgt stress", fertelt se út eigen ûnderfining. Se ropt alle mantelsoargers dan ek op om help te sykjen. "Hulp zoeken is echt geen schande, want die hulp heb eenmaal nu echt nodig. En die bieden wij."

Eigen ûnderfining

Martine wol de druk en de stress by mantelsoargers ferminderje. "Je zorgt altijd voor een ander, maar je hoeft vandaag even niks te doen. Vandaag zorgen wij voor jou." Martine krige yn de direkte omjouwing te meitsjen mei demintens en naam it beslút om it Odensehûs te starten. "Ik heb het met mijn eigen partner meegemaakt, die ook kreeg te maken met deze ziekte. Als je dan te maken krijgt met dementie weet je niet wat er op je afkomt."

Martine socht as mantelsoarger gjin help. Troch alles wat der op har ôfkaam, wist se net sa goed mear wêr't se de help fine koe. "Je kon moeilijk ergens zomaar binnenlopen. Het voelde vaak niet vertrouwd. Uit persoonlijke ervaring merkte ik dat er behoeft was aan iets als het Odensehuis."