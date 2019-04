1 april yn Fryslân: fan Spare Ribs oant aapkes ta

Drachtster Michelin-stjer?

In spare rib-restaurant út Drachten hat op harren Facebook-side witte litten dat se nominearre binne foar in Michelin-stjer. "Spare Rib Express is als eerste bezorgrestaurant in Nederland genomineerd voor een Michelin-ster!", skriuwe se. Lykwols is it sa dat Michelin de nominaasjes nea bekend makket.

Oplossing foar de Ofslútdyk

Fytsewinkel Mantel hat dé oplossing foar fytsers dy't ek de kommende jierren harren Iselmar-rûntsje fytse wolle. Dat kin net mear om't de Ofslútdyk ofsletten is, mar troch in crowdfundingsaksje wolle sy in wetterstoep oanlizze. Keapest ien meter fytspaad dan ferdûbelet Mantel eltse ferkochte meter.

Domeinnamme .snits

It sil net ûnbekend wêze, de domeinnamme '.frl'. Mar foar ûndernimmers út Snits is der no in domeinnamme wêrmei't se sjen litte kinne dat it om in bedriuw út Snits giet. Fia snitsdomein.nl kin der fan ein april ôf in Snitser domeinnamme oanskaft wurde, mar oft .snits 1 april oerlibbet, is de fraach.

Waarm iten besoargje mei in drone

Kafetaria De Bikker út Boarnburgum wol in wrâldprimeur ha. Sy litte tenei harren iten mei in drone besoargje by de klanten. Hiel effisjint fansels. Op harren YouTube- en Facebook-side is sels in promoasjefilmke te sjen.