Hege stjerte ûnder nijberne kealtsjes; LTO neamt berjochtjouwing unnuansearre

Ferslachjouwer Gerrit de Boer hat him yn de sifers ferdjippe. "De sektor ken de sifers, dy binne twa jier âld. It is net dúdlik wêrom't de sifers no nei bûten brocht binne. De sektor fynt ek dat it stjertesifer te heech is en is dermei oan de slach, mei tal fan plannen. Nei de earste twa wiken geane de stjertesifers by de keallen hurd nei ûnderen."

De Boer hat mei ferskate partijen praat, en dy fine it net leuk dat de boeren no wer sa yn de media komme. "De LTO wit fan de sifers, neamt it soarchlik en is dermei dwaande."