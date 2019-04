Joost Visser beneamd as bestjoersfoarsitter by kristlik fuortset ûnderwiis

Visser hat in protte ûnderfining yn it ûnderwiis. Sa hat er tsien jier rektor west fan Bogerman yn Snits. Hy hat in eigen ûnderwiisburo op it mêd fan training, advys, coaching en ynterim-management. Op dit stuit is Visser ek lid fan de ried fan tafersjoch fan Stifting Palludara, basisûnderwijs Súdwest Fryslân.

Visser is 60 jier en wennet yn Snits.