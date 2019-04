Minister yn oerlis mei fytsers en kuierders om Ofslútdyk sa no en dan dochs te iepenjen

Slûs

De provinsje Fryslân soe graach sjen dat it Ryk it jild dat 'oer' is brûkt foar oare ferbetterings oan de Ofslútdyk lykas it ferbreedzjen fan de slûs fan Koarnwertersân. Minister Van Nieuwenhuizen is sa fier noch net. "Met zo'n groot project moet je altijd maar afwachten of er wel echt geld over blijft. Bovendien kun je geld dat over is voor het ene project niet zomaar doorsluizen naar een ander doel. Maar ik ga zeker met Fryslân in gesprek over de sluis."

Heart it ek net by de status fan 'ikoan fan Nederlân' dat de brêgen yn de Ofslútdyk minder steuringen fertoane as de lêste tiid? Sneon wie it wer mis by Den Oever? "Dat is een heel ander probleem, Rijkswaterstaat is er druk mee bezig."