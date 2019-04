Frisian Flag set útein: earste test foar nij lûdsmjitsysteem

It is de earste test foar it nije lûdsmjitsysteem, dat yn de gaten hâldt hoefolle leven oft de fleantugen meitsje. Twa kear deis gean der sa'n 50 tastellen de loft yn foar in trainingsmisje.

Geert Verf fan Marsum: "Ik bin tige nijsgjirrich hoe't it systeem wurket. Elkenien kin op de webside sjen hoe't de lûdsmjittingen binne. Yn 2012 binne wy ús deaskrokken fan it lûd. Dit binne 2000 starts en lanningen yn twa wiken tiid. De bewenners drage de lêsten. Foar de fleanbasis is dit in wichtige oefening en foar de spotters is dit machtich om te sjen, allinnich it ferhaal fan it lûd, dêr stap ik net fan ôf. Wy fine de lûdsdruk foar omwenners te heech."