Helte minder mantelsoargers beskikber oer 20 jier

Skiermûntseach: mar 4 mantelsoargers foar in âldere

Yn it ûndersyk fan it PLO en SCP sjogge ûndersikers nei hoefolle âlderen boppe de 85 jier der yn in gemeente binne en dat wurdt ferlike mei it tal minsken tusken de 50 en 74 jier. Sa besykje de ûndersikers in foarsizzing te meitsjen fan hoefolle minsken oft der beskikber binne om mantelsoarch te dwaan foar in oar. Dy definysje is wol beheind, om't lang net al dy minsken mantelsoarch ferline of ôfhinklik binne fan mantelsoarch.

Neffens de sifers fan it ûndersyk is Skiermûntseach de gemeente wêr't de mantelsoargers de fergrizing it meast fernimme sille. Yn 2040 binne dêr noch mar 4 mantelsoargers beskikber foar ien âldere. Dit is fjouwer kear minder as no. Flylân stiet der folle better foar. Oer 20 jier ha sy yn trochsneed de measte mantelsoargers fan hiel Fryslân: 9 foar ien âldere.