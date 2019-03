Tuinstra 14e op lêste dei WK iisspeedway yn Thialf, Reitsma nimt ôfskied

Foar Simon Reitsma (48 jier) fan Sint-Anne wie it snein de lêste kear op in WK. Hy nimt ôfskied fan de sport. "Op it momint fan it ôfskied hie ik it wol even dreech", fertelt er. "Mar myn tiid is foarby. Ik wol no myn soan opliede." Syn soan is noch mar tolve jier, mar is al jierren dwaande. "Hy sit al fan syn berte ôf op de motor", laket Reitsma.