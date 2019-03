FIDEO: Hichtepunten Herentals - Flyers en reaksje Mike Nason

De iishockeyers fan de UNIS Flyers giene sneon ûnderút by HYC Herentals, dat dêrmei foar de twadde kear yn de kluphistoarje it kampioenskip fan de BeNe-League ferovere. It waard sneon 4-0 en dêrmei kaam de stân yn de best-of-5-searje op 3-1 foar Herentals. De hichtepunten fan de lêste wedstriid op in rige: