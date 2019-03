VC Snits wint by Eurosped en bliuwt yn de race om finaleplak

De setstannen yn Vroomshoop wiene 25-23, 27-25 en 25-15 yn it foardiel fan Snits. Twa spannende sets dus, wêrnei't de ploech fan Paul Oosterhof de tredde set fol oertsjûging pakte. Anlène van der Meer sloech snein de measte punten (18) binnen foar Snits.

Yn de kampioensgroep hat Snits no 18 punten. De iennige ploech dy't noch mei Snits konkurrearret om it twadde plak is Set-Up'65. Dy ploech hat 15 punten en ien wedstriid minder spile. Sy komme letter op snein noch yn aksje. De ploech dy't twadde wurdt, nimt it tsjin koprinner Sliedrecht op yn de finale.