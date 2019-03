Aldeberkeapster Sebastiaan Wolswinkel (24) foarsitter Partij voor de Dieren

It bestjoer fan de partij hie Elze Boshart foardroegen. Sy wie ien fan de oprjochters fan de partij, mar moast it ôflizze tsjin Wolswinkel. Hy wie de ôfrûne trije jier foarsitter fan PINK!, de jongereinorganisaasje fan de PvdD. Boshart krige 269 stimmen, Wolswinkel 281.

Wolswinkel is feganist en hat in eftergrûn as wiskundedosint. Hy studearre in skoft stjerrekunde en hat in roman skreaun. By de Provinsjale Steateferkiezingen fan ferline wike stie Wolswinkel op it achtste plak fan de partij.