Fries om utens Marko van der Wal bêste oersetter gedicht Eeltsje Hettinga

It is foar it earst dat der in wedstriid hâlden waard om Frysk oer te setten nei it Nederlânsk. Der diene 69 dielnimmers mei. De sjuery fertelde sneon dat se "veel inventieve vondsten hebben gezien. Maar vrij vertalen is iets anders dan met een gedicht aan de haal gaan. We vonden lang niet alle oplossingen recht doen aan de sfeer, de nauwgezette techniek en de betekenis van het originele gedicht van Eeltsje Hettinga", sei Marleen Nagtegaal fan de sjuery.