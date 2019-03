UNIS Flyers fine Waterloo by Herentals yn België: de striid om it kampioenskip is oer

Al nei njoggen minuten kaam Herentals op foarsprong. Vincent Morgen bruts út en makke de iepeningstreffer: 1-0. Tsien minuten letter skoarde hy opnij. It skot waard fan rjochting feroare en gong sa ûnder doelman Sjoerd Idzenga troch.

Al gau nei it begjin fan de twadde perioade waard it 3-0. De oanfallers fan Herentals brutsen de ferdigening fan de Flyers hielendal iepen, en Ben Collen koe it rêstich ôfmeitsje.

Alles of neat

Yn de tredde perioade gongen de Flyers noch fol yn de achterfolging. Mar it wie te let. En ek net effektyf. Morgan makke der sels noch 4-0 fan. Troch it ferlies is HYC Herentals de nije kampioen fan de BeNeLeague. Foar de Flyers bleaun it sulver oer.