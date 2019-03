Jimmy Tuinstra (18) pakt punten op WK iisspeedway op Thialf

Ferline wike debutearre Tuinstra op it heechste nivo. Doe pakte hy fjouwer punten.

Njonken Tuinstra is der noch in Fryske dielnimmer op it WK. Dat is Simon Reitsma (48) fan De Westhoeke. Reitsma kaam sneon ek op it iis, mar hy pakte gjin punten.

De Friezen dogge op it WK nei mei foar de prizen. Yn de top trije steane allegearre Russen. Koereur Daniil Ivanov stiet nei sneon op it earste plak. Snein is de lêste dei fan it WK op Thialf.