Van Amersfoort sjit Hearrenfean nei swierbefochten winst

Krekt nei it skoft wie it op 'e nij Høegh dy't gefaarlik wie. Hy helle út nei in corner, mar it skot waard keard troch doelman Damen. Even letter moast ek Hahn rêding bringe, hy koe in ôfstânsskot fan Thomas Oude Kotte mar krekt pakke.

Excelsior waard sterker en sterker. Yn de 64e minuut ûntsnapte Hearrenfean oan in penalty. Lucas Woudenberg krige yn it eigen strafskopgebiet de bal tsjin de earmtakke, mar de VAR fûn it net genôch foar in penalty. Trije minuten letter besike Mikael Anderson it, mar dat skot wie in proai foar Hahn.

Lette iepeningsgoal

Pas yn de 90e minuut wist Hearrenfean de iepeningstreffer te meitsjen. Pelle van Amersfoort krige de bal fan Lucas Woudenberg en pleatste de bal, fia de peal, yn it doel.

Ferslachjouwer Arjen de Boer koe it hast net leauwe.