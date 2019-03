Nei it earste kwart kamen de Amsterdammers op in foarsprong fan 25-12. Se holden de oermacht fêst. Mei de rêst wie it 54-24.

Nei trije kwart wie it 70-41. Yn it lêste kwart wie it skoareferskil it lytst, mar foar de einstân makke dat neat út. It waard 88-59.