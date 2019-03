Harkemase Boys komt net fierder as in lykspul tsjin Jong FC Grins

Harkemase Boys kaam al binnen tsien minuten op foarsprong. Pier Veldman waard yn de achtste minuut yn it strafskopgebiet ûnderút helle. Jesse Renken skoarde út de penalty dy't dêr út folge: 1-0. Harkemase Boys besocht dêrnei it gat te fergrutsjen, maar kaam net fierder as kânskes út de counter.

Yn de 36e minuut kamen de Grinzers op likense hichte, doe sette Michael Breij de 1-1 op it skoareboerd.

Harkemase Boys spylje oanfallend

Nei it skoft gong Harkemase Boys opnij yn de oanfal. Mei ûnder oaren Pier Veldman, Jesse Renken en yn de lêtste minuten ek Henny Bouius kamen de Friezen wol tichtby, mar it wie net genôch foar de oerwinning.