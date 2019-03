Jan Fennema fan Feanwâlden: In tiidrit fan intensive care nei earepoadium

Mei in soad Godsfertrouwen waard keazen om it dochs noch in skoftsje oan te sjen. Op wûnderbaarlike wize kamen lichemsfunksjes werom en krige Jan lang om let ek noch in donorlever.

We binne no 20 jier fierder, en no wint Fennema prizen as hurdfytser. Hy helle goud op de European Transplant Games en letter dit jier docht er sels mei oan de World Transplant Games.

Dochs set Jan him net allinnich yn foar syn eigen sportive doelen. Hy freget as ambassadeur ek omtinken foar de needsaak fan orgaandonaasje en foar it wurk dat se op dat mêd dogge by it UMCG. Syn eigen Stichting Overlever moat dêrby helpe.

It radioprogramma Buro de Vries stjoert snein 31 maart in dokumintêre út dêr't Jan syn ferhaal yn fertelt.