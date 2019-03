Net ferjitte: de klok moat in oere foarút

It liket derop dat der úteinliks in ein komt oan it fersetten fan de klok elts heal jier. In mearderheid fan it Europees Parlement wol der fanôf, en as it in bytsje kin yn 2021 al.

De EU-lidsteaten kinne dan sels bepale oft se oergeane op in simmer- of wintertiid foar altyd. It parlemint hat wol in útstelklausule oannaam om foar te kommen dat der in wirwar fan ferskate tiden ûntstiet.

In soad minsken sizze dat se fysyk lêst ha fan it ferskowen fan de tiid.