Blauwe blomkes op âld-Thialf steane folwoeksen reedriders yn it paad

Se wolle dat it krabbelbaantsje wer in offisjele iisbaan wurdt, dêr't folwoeksenen ek op ride kinne. Mar dan moat der wol earst wetter op pompt wurde. "En dan lopen we tegen dingen aan waar ecologen wat van vinden", seit Ben Takkenberg. Hy is ien fan de omwenners, en sit ek yn it wykbelang.

In lyts blomke stiet de plannen yn it paad. De blauwe klokjesgentiaan. "Die is heel bijzonder. Het is dus nog maar de vraag of we onze plannen kunnen verwezenlijken."

Der wurdt no oer praat. "En ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt."

Kontoeren fan in unike baan

Eartiids stie Thialf oan de noardkant fan It Hearrenfean, flakby it klaverblêd. No binne allinne de kontoeren fan de âlde baan noch te sjen.