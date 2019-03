Universiteit ûndersiket effekt fan kontenerplestik op seelibben

De ûndersikers sykje yn de fisken nei in spesjaal type plestik, seit Baptist.

"Er is bij de MSC Zoe sprake van een halve millimeter grote microbeads die nog moeten worden opgeblazen tot piepschuim. Als je die vindt, dan is de kans groot dat ze van de Zoe afkomstig zijn."

"Zo doen we een stukje detectivewerk om te kijken of de plastics die we vinden zijn te herleiden tot de Zoe."

"Kerrels kinne noait opromme wurde"

Skiermûntseach is ien fan de eilannen dêr't ôffal út de seekonteners oanspield is. Wie dat yn de earste moannen benammen grut guod, lykas túnstuollen, boartersguod en auto-ûnderdielen, no kampt it eilân mei miljoenen plestik kerrels.

Boskwachter Cynthia Borras rydt eltse dei oer it strân om ôffal op te romjen. "Maar hoe moet je die kleine korreltjes opruimen? Zelfs met een pincet is dat onmogelijk."