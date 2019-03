FIDEO: Natoerbehearders ha hannenfol wurk troch kontenerrommel

De oerheid lit in grut ûndersyk dwaan nei it effek dat it plestik op it seelibben hat. Under oaren Wageningen University & Research (WUR) sil yn opdracht fan it Ministearje fan Lânbou, Natoer en Voedselkwaliteit, ferskate ûndersiken útfiere.

By de ramp mei de MSC Zoe binne twa konteners mei gefaarlike stoffen oerboard slein. Ien dêrfan is freed oantroffen, sân kilometer boppe de Dútske kust. In bergingsbedriuw moat noch útsykje hoe't dizze kontener feilich burgen wurde kin.