LDODK ferliest earste wedstriid yn play-offs tsjin Papendrecht

De striid yn de heale finale bestiet yn totaal út trije wedstriden. Wa't as earste twa wûn hat, giet troch nei de finale fan de Kuorbal League. Nije wike sneon is it twadde duel tusken LDODK en PKC. Dan spilet LDODK thús op 'e Gordyk.

Yn de earste helte fan de wedstriid yn Papendrecht wie PKC de boppelizzende ploech. Pas yn de twadde helte koene de Friezen wat werom komme, mar it wie net genôch foar de oerwinning.