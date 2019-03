Subsydzjeregeling foar werstel lânskip houtwâlen en singels

De provinsje en de EU hawwe dêr jild foar beskikber steld. Der is in kaart makke mei gebieten mei de saneamde 'drûge trochadering.' Landschapsbeheer Fryslân en de agraryske natuerkollektiven binne dwaande mei it systematysk beplantsjen en snoeien fan beammen om sa it bioferskaat te fergrutsjen. Mear fûgels en bisten, flinters en oare ynsekten. It rint noch oant en mei 2022. Neidiel is dat de budzjetten foar it fierdere behear fan de wâlen en singels op dit stuit oant 2021 op binne.