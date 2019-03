Nij boek oer twahûndert jier proefkoloanjes by Frederiksoard

Freed wie de presintaasje fan it boek dat skreaun is troch âld-direkter Jan Mensink. Dêryn giet it oer it ûntstean fan de proefkoloanjes op inisjatyf fan Johannes van den Bosch oant de besite fan Kening Willem-Alexander by it 200-jierrich bestean, ferline jier. Ek de nominaasje foar de UNESCO Wrâlderfguodlist wurdt neamd. De fermelding op dy list wurdt takom jier ferwachte.

Jan Mensink hat 25 jier direkteur west fan de Maatschappij van Weldadigheid. Der wie al in boek oer de begjinjierren. Droom en weldaad rjochtet him mear op de perioade nei 1859. Doe grypte de oerheid yn, want it fallisemint drige foar de Maatskippij en de koers waard wizige.