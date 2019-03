Omrop TIP: Soarte fan itselde, útwikseling tusken Fryske en Oekraynske popsjongers

It is it ferhaal fan twa markante persoanen op twa úteinen fan in kontinint, dy't, sûnder dat se inoar ea sjoen hawwe, stadichoan ûntdekke dat se net sa ferskillend binne as dat se earst tochten. Tagelyk fertelt de dokumintêre ek de ferhalen fan it neilittenskip fan it kommunisme yn de muzyk; in oarloch as gefolch fan it ôfsizzen fan in optreden en it proasten op de dea fan in rebel.

De film is makke as ûnderdiel fan it ambisjeuze 'Transmission' projekt fan het Fryske produksjehûs De Popfabriek. Utgongspunt is het muzikaal, kultureel én geografysk ferbinen fan twa tige útinoar rinnende gebieten: Fryslân/Nederlân en it fiere Oekraïne.