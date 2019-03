Agraryske sektor wurket oan omslach foar de kommende tsien jier

De agraryske sektor, it ûnderwiis, de provinsjale oerheid, it ministearje fan Lânbou en miljeuorganisaasjes wurkje yn Noard-Nederlân gear ûnder de titel 'Agro Agenda' om dit de kommende jierren hannen en fuotten te jaan. Freed wienen al dy ynstânsjes byinoar yn de Martinitsjerke yn Grins om te praten oer in helder en helber plan fan de takomst.

Trienke Elshof, foarsitter fan lânbouorganisaasje LTO ôfdieling Noard, sjocht dat dit in grutte opjefte is. Mar as alle belutsen ynstânsjes gearwurkje, sjocht se seker mooglikheden op in goede takomst foar de sektor. Sy hopet ûnder oare op mear romte foar yndividuele en streekinisjativen en mear op de inisjativen ôfstimde regeljouwing dy't de plannen net mear yn de wei stiet. Foar boeren dy't it net rêde en dy't ophâlde wolle, hopet se op stipe fan de oerheid dy't dat harren makliker makket.