Wedstriid fan de wike: Friezen dogge it goed by Roelof Thijs Bokaal

Simon Reitsma nimt mei syn 48 jier ôfskied fan de sport. "It is no tiid foar myn soan!", sa lit er witte. Dy is no tolve jier en moat Fryslân yn de takomst represintearje yn de sport. Foar heit wie it sânde plak in moaie ôfsluter.

In spitich momint wie it wol doe't hy de baan noch op ride woe foar in eareronde. Dat mocht net, want de taskôgers wiene de baan al op rûn om by de priisútrikking te wêzen. Nei in pear minuten seach der sels ek yn dat dy eareronde der net mear yn siet. "Mar der komme noch twa dagen. Dit komt wol goed."

Sneon en snein wurdt yn Thialf noch it WK iisspeedway riden.