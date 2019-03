Trainer Hake oer ferlies nei suksesrige SC Cambuur: "Dit is even een domper"

"Dat dit even een domper is, gezien de serie waar we in zaten, lijkt me duidelijk." Dat sei trainer René Hake fan SC Cambuur nei it teloarstellende ferlies tsjin Almere City FC. Yn eigen hûs giene de Ljouwerters freedtejûn mei 1-0 ûnderút en kaam der in ein oan in rige fan suksessen, besteande út trije wedstriden winst en ien wedstriid lyk spul.