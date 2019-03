Froulju SC Hearrenfean winne yn Rotterdam fan Excelsior Barendrecht

Yn de earste helte foel net in soad te belibjen, al kaam it frouljusteam fan Hearrenfean al op foarsprong. Suzanne Admiraal wurke nei in krappe tsien minuten de 1-0 tsjin de touwen.

Doe't Tiny Hoekstra nei in goed oere spyljen in rebound de goal yn skeat en Laura Strik de 3-0 foar har rekken naam, wienen de Feansters wis fan de oerwinning. Dy waard noch in bytsje moaier doe't Hoekstra fan de strafskopstip ôf de 4-0 makke.