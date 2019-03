Fideoskiedsrjochter, flok of seine? "It giet net om de leuk, it giet om miljoenen"

Oft it der ek leuker op wurden is, is de fraach, mar dat is neffens Jan Dolstra net belangryk. "It moat earliker wêze en oft it leuk is of net. Op it momint dat de VAR in beslissing tsjin dy nimt, is it net leuk." Neffens Dolstra hat bliken dien dat 96 prosint fan alle VAR-mominten yn Nederlân terjochte wie. "In hiel protte ûnearlikheden wurde fuortnaam. En dy 4 prosint dy't oerbliuwt, is wêr't minsken in protte diskusje oer ha en ûntefreden oer binne. Mar it is gewoan in stik earliker wurden. It giet net om de leuk, it giet om miljoenen."

Eigen wedstriid fluitsje

Herman van Dijk is it net hielendal iens mei de stelling dat skiedsrjochters no harren beslissing útstelle, om't se dochs 'overruled' wurde troch de VAR. "Je moatte je eigen wedstriid fluitsje, mar je ha as achterfang by in ferkearde beslissing eventueel de VAR. Of in minder goede beslissing, want wat is in foute beslissing? Dêrtroch wurdt it wol earliker en cleaner. Allinnich as skiedsrjochter, as it twa of trije kear de wedstriid foarkomt, begjinst miskien sels wol in bytsje ûnsekerder te wurden. Dan sis ik op myn beurt, dan hast it der sels miskien ek wol nei makke."