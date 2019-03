Kontener mei gefaarlike stoffen fan MSC Zoe oantroffen yn Dútslân

De kontener is op sa'n 7 kilometer út de kust oantroffen. "Dus wel in de buurt van Nederland en in een gebied waar het te verwachten is dat er containers zouden zijn gevallen", seit Edwin de Feijter fan Rykswettersteat. Der mist noch in twadde kontener mei gefaarlike stoffen. Hjir sitte lithium-ion batterijen yn. De syktocht nei dizze kontener giet noch altyd troch.

It is noch net bekend yn wat foar kondysje de kontener is en oft der noch wat ynsit. "Dat is nog heel moeilijk te zeggen. De berger gaat de komende dagen heel goed kijken wat de status van die container is en hoe hij hem precies moet gaan bergen", seit De Feijter. "Dat zal hij ook in overleg met de Duitse autoriteiten moeten doen."