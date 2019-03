Waadfûns jout 100.000 euro oan twa bioferskaatprojekten

Twa lytsskalige projekten op it mêd fan bioferskaat krije mei-inoar hast 100.000 euro fan it Waadfûns. It iene projekt is foar bettere libbensomstannichheden foar fûgels yn Doanjum, Boer, Peins en Rie en it oare foar hegere bioferskaat fan floara yn Achlum en Easterbierrum.