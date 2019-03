Ynformaasje nij kollleezje Deputearre Steaten 'freget tiid'

Van der Molen wol no yn syn twadde ynformaasjewike petearen fiere mei 'kombinaasjes fan partijen' om te hifkjen oft guon foarkarskoälysjes, sa't dy troch de partijen útsprutsen binne, ek ynhâldlik foldwaande perspektyf biede. Hokker kombinaasjes fan partijen dat binne woe Van der Molen freed noch net kwyt. "Dêr wol ik dit wykein earst noch even rêstich oer neitinke."

Tiid nimme foar in soarchfâldich proses

Omdat der in soad nije steateleden én nije fraksjefoarsitters binne wol Van der Molen de tiid nimme foar in soarchfâldich proses. By de ynformaasje is oant no ta neffens de ynformateur noch net ien partij ôffallen. Alle partijen hawwe oanjûn dat se wol fierder prate wolle. Van der Molen sil nije wike freed op 'e nij ferslach dwaan fan syn wurk as ynformateur. De CDA'er kombinearret syn tydlike taak as ynformateur mei syn wurk yn de Twadde Keamer. Hy wikselt hjirby 'Haachske dagen' ôf mei in ynformaasjedei yn Ljouwert.