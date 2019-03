Wenningmerk Fryslân is sûn, mar tekoarten driigje

Dy nijbou is ek needsaaklik om foar te kommen dat de prizen te heech wurde seit Jeannette Hoekstra fan makelaardij Hoekstra: "As der genôch nijbou is en minsken bliuwe wenten te keap setten, bliuwt dy trochstreaming wol." Se is net benaud foar saneamde 'Amsterdamske' tastannen wêrby't foar heger bean wurdt as de fraachpriis: "Je sjogge it wolris yn Ljouwert, bygelyks op populêre plakken. Mar dat is de útsûndering. As in hûs te djoer is wurdt it net ferkocht, sa simpel is it."

Net bang foar nije krisis

Benaud foar in nije krisis lykas nei 2008 is Hoekstra dan ek net: "Der is gjin sprake fan gekte. Der is in soad fraach mar de merk is noch hieltyd sûn." Makeler Jaap Kingma fan Burgum sjocht dat oars. Hy is benaud foar stagnaasje yn de merk: "Yn Burgum is te min nijbou. Der is dan ek gjin trochstreaming en dat fernimme je oan de prizen. Dy rinne omheech en dat jout al soargen. Want it is lucht dat je ferkeapje. Al lucht mei wearde want at de ien it net keapet dan de oar wol."