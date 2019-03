Halve finale eindstation voor Sander Arends in Saint-Brieuc

In de eerste set kregen beide duo's vier breakpoints. Arends en Weissborn verzilverden een daarvan, maar Sancic en Eysseric pakte tweemaal een break. Ook in de tweede set waren er breakpoints voor beide koppels, maar alleen Sancic en Eysseric wisten er een te benutten.

Arends en Weissborn waren titelverdediger in Saint-Brieuc. Arends staat na het toernooi in Frankrijk op de 93e plaats van de wereldranglijst. Komende week speelt hij geen toernooi, daarna speelt hij een toernooi in de Taiwanese hoofdstad Taipei.