Heale finale einstasjon foar Sander Arends yn Saint-Brieuc

Tennisser Sander Arends is der net yn slagge de finale fan it challengertoernoai fan Saint-Brieuc te berikken. De Ljouwerter gie, tegearre mei syn Eastenrykse maat Tristan-Samuel Weissborn, mei 6-3 7-5 ûnderút tsjin it Frânsk-Kroatyske duo Eysseric/Sancic.