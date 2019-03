Olde Riekerink: "Je komt nu in een fase dat ploegen zich aanpassen aan onze speelwijze"

Oanfierder Stijn Schaars is it mei syn trainer iens: "Tegen De Graafschap was een sof, waarvan we als team echt een off-day hadden. Ik ga ervan uit dat dat een incident was. Ik vind dat we het publiek thuis wat meer mogen geven dan we dit seizoen gedaan hebben. Laten we beginnen met zaterdag."

Keningskoppel útskeakelje

Hearrenfean hie nei de winter in goeie searje, seis kear op rige waard der net ferlern en de lêste trije wedstriden waarden wûn. Mar yn 'e lêste thúswedstriid tsjin De Graafschap hie de ploech in folsleine off-day en waard der mei 0-3 ferlern. Dat kaam benammen omdat De Graafschap it keningskoppel Sam Lammers en Michel Vlap ûnskealik makke. En as dat slagget, dan bliuwt der net in soad oer fan dit Hearrenfean.

"De tegenstander bedenkt een plan om Michel en Sam te bespelen. Maar dat betekent dat het andere wel voor mekaar moet zijn. waardoor we daar weer het verschil kunnen maken. Tegen De Graafschap was dat gewoon onder de maat", sa seit Schaars.